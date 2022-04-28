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    Ramazan Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın sevabı

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arife günü oruç tutulup tutulmayacağı da merak edildi. Peki bayram arifesinde oruç tutulur mu, sevap mı?
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 11:47
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    Ramazan Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın sevabı

    Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

    İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Arife ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor.

    2022 yılında Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü idrak edilecek.

    Vatandaşlar ise arefe gününün yaklaşmasıyla “Arife günü oruç tutulur mu?” sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Aynı zamanda müslümanlar arife günü oruç tutmanın sevabını da araştırıyor.

    Peki arife günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte konuyla ilgili Diyanet’te yer alan bilgiler…

    Arife günü oruç tutulur mu?

    Arife günü, Ramazan ayının son orucu tutulur. Arifeyi oruçla geçirmek büyük sevaptır.

    Arefe günü oruç tutulur mu sorusuna, Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

    Ramazan Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın sevabı #1

    Arife günü oruç tutmanın sevabı

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

    Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

    Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir.


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