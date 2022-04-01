Ramazan davulcuları ne kadar maaş alıyor? Davulcu maaşları 2022

Ramazan davulcuları ne kadar maaş alıyor? Davulcu maaşları 2022

Ramazan gecelerinde sahura uyandırmak için mahalleleri gezen davulcu geleneği, bu sene de devam edecek. Peki Ramazan davulcuları ne kadar kazanıyor? İşte 2022 davulcu maaşları...

Ramazan gecelerinde, sahur vakti çalışan ve mahallelerin sokaklarında gezmek suretiyle davul aracılığıyla insanları uyandıran Ramazan davulcuları, bu gece mesaiye başlıyor.

1 Nisan gecesi sahura kalkacak olan vatandaşlar, 30 gün boyunca davul sesleri duyacak. Öte yandan binlerce kişi Ramazan davulcusu ne kadar kazanıyor sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye’de ramazan ayında ramazan davulcusu olmak için detaylar merak ediliyor.

Muhtar, zabıta ve davul eğitmeninden oluşan jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyen davulcular, belirlenen koşullar kapsamında göreve başlıyor.

Peki Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ramazan davulcuları ne kadar kazanıyor? İşte davulcu maaşları 2022...

RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞI 2022

Ramazan davulcuları, yönelik herhangi bir resmi maaş ödenmesi söz konusu değildir.

Ramazan davulcusu çoğunlukla bahşiş sistemi üzerinden para kazanmaktadır.

Ramazan aylarının ortasında ya da sonunda ramazan davulcusu, görev yaptığı mahallenin evlerinde kapı kapı gezerek bahşiş toplamaktadır.

Dolayısıyla ramazan davulcusu maaşı verilen bahşiş miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Nüfus miktarının yüksek olduğu yoğun mahallelerde, Ramazan davulcusunun bir ay süreyle topladığı bahşiş miktarına göre değişebilmektedir.

KORSAN DAVULCU UYARISI

Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu.

Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın" dedi.