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    Ramazan imsakiyesi 2022: 3 Nisan Pazar iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri

    Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti için niyet eden müminlerin gündeminde iftar vakitleri yer alıyor. Peki bugün iftar saat kaçta? İşte 3 Nisan 2022 Pazar illere göre akşam ezanı ve iftar saatleri..
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 12:55
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    Ramazan imsakiyesi 2022: 3 Nisan Pazar iftar saat kaçta? Tüm illerin iftar saatleri

    İslam alemi için büyük bir önem arz eden ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında, farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor.

    Bu mübarek ayı oruç tutarak geçirecek olan milyonlarca Müslüman, sahura kalkıp niyet ediyor.

    Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise genellikle ''İftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

    Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, 2022 imsakiyesine göz atıyor.

    Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 3 Nisan 2022 Pazar illerin akşam ezanı vakitleri...

    3 NİSAN 2022 İFTAR SAATLERİ

    • Adana: 19:09
    • Ankara: 19:21
    • Antalya: 19:28
    • Balıkesir: 19:41
    • Bursa: 19:36
    • Çanakkale: 19:47
    • İstanbul: 19:37
    • İzmir: 19:43
    • Kocaeli: 19:33
    • Rize: 18:51

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