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    Ramazan'ın 17. gecesi okunacak dua: Ashab-ı Bedir ve fazileti

    Bedir Savaş'ının yapıldığı gece olarak adlandırılan Bedir Gecesinde savaşa katılan şehitleri anmak için bu gecede Ashab-ı Bedir duası okunuyor. İşte Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve fazileti...
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 20:00
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    Ramazan'ın 17. gecesi okunacak dua: Ashab-ı Bedir ve fazileti

    Mübarek Ramazan ayını geçiren Müslümanlar, 30 gün içerisinde özel gecelerde de ibadetlerini özenle gerçekleştiriliyor.

    Ramazan'ın 17. gecesine denk gelen "Bedir Savaşı", 18 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor.

    Ashab-ı Bedir, Bedir Savaşı'na katılan sahabelere verilen isimdir. Hz. Muhammed 313 sahabenin katıldığı savaşta şehit düşen 14 kişinin cennetlik olduklarını müjdelenmiştir.

    Ramazan ayının 17. gecesine denk gelen Ashab-ı Bedir gecesi duasını bu gecede okumak oldukça faziletli sayılıyor.

    Peki Ashab-ı Bedir duası nedir, nasıl okunur? İşte fazileti...

    Ashab-ı Bedir duası nasıl okunur?

    Peygamber efendimizin bizzat savaşçılara söylediği hadi şu şekildedir:

    'O, Bedir'de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu'

    Bedir savaşçıları sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir. Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir. Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır.

    Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

    Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olunduğu alimlerce rivayet edilmiştir.

    Ramazan ın 17. gecesi okunacak dua: Ashab-ı Bedir ve fazileti #1

    Ashab-ı Bedir isimleri

    • Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

    • Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)


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