Ramazan'ın ardından: Şevval orucu ne zaman tutulacak 2022?

Ramazan ayından bir sonra gelen Şevval ayının başlangıç tarihi 2022 yılı dini takvimiyle duyuruldu. Peki 2022 Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval ayının anlamı ve önemi...

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan İslam alemi, bir sevinci daha karşılayacak.

Ramazan'ın bitmesiyle birlikte idrak edilecek olan Şevval ayı, 2022 yılında hangi güne denk gelecek merak ediliyor.

Şevval, sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın Ramazan'dan sonra ve Zilkade'den önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayda, Şevval orucu da tutulur.

Şevval ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde yer aldı.

Peki 2022 Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının önemi nedir? Tüm detaylar...

2022 Şevval ayı ne zaman?

Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başlayacaktır.

Şevval 30 Mayıs 2022 tarihinde sona eder ve ardından Zilkade ayı gelir.

Şevval orucu fazileti

Şevval ayında tutulan orucun manevi kazancı çok büyüktür.

Hz. Ebu Eyyub’dan (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu olarak geçirip arkasından Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyam)

Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir.