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    Ramazan'ın son cuması mutlaka okuyun! Cüzdan duası okunuşu ve anlamı...

    Ramazan ayını uğurlarken son cuma günü okunması tavsiye olunan cüzdan duasının anlamı ve fazileti merak ediliyor. İşte cüzdan duası Türkçe okunuşu ve manası...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:09
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    Ramazan'ın son cuması mutlaka okuyun! Cüzdan duası okunuşu ve anlamı...

    Müslüman alemi bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşarken, Ramazan'ın sın cumasını idrak etmenin hüznünü taşıyor.

    On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son cuma günü selanın okunmasının ardından okunan cüzdan duası da gündemde yerini aldı.

    Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılıyor.

    Peki Ramazan ayının son cuması okunacak dua hangisidir? İşte Cüzdan duası okunuşu ve anlamı...

    Cüzdan duası ve anlamı

    "Ve le gad mekkennakum fi'l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş’, galilen ma teşkurun."

    “Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz.”

    "İnne haza le rızkunz mz lehu min nefad."

    “Şüphe yok ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.”

    Ramazan ın son cuması mutlaka okuyun! Cüzdan duası okunuşu ve anlamı... #1


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