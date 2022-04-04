Sahurda ezan okunurken su içilir mi? İmsak bitiş vakti...

Sahur sofrasından kalkıp son lokmayı yerken veya son yudum suyu içerken ezan okunduğunu duyanlar, "ezan okunurken yeme içmeye devam edilir mi" merak ediyor.

Ramazan ayını idrak eden müslüman alemi, farz olan oruç ibadetini de yerine getiriyor.

30 gün boyunca sahura kalkan ve ezan ile birlikte oruca niyetlenenler, bazı konularda soru işaretlerini araştırıyor.

Müslüman aleminin en çok merak ettiği ve yönelttiği soruların başında sahurda ezan okunurken su içilir mi, lokma yutulur mu gibi sorular geliyor.

İmsak vakti ile sona eren sahur, sabah ezanının okunmasıyla noktalanıyor.

Ezan bitene kadar su içilir mi, ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken son lokma yutulur mu, ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı soruları gündemde yer alıyor.

İşte Diyanet'e göre merak edilenlerin cevabı...

EZAN OKUNURKEN YEME İÇME ORUCU BOZAR MI?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.