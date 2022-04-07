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    Sahursuz oruç tutmanın vücuda verdiği 8 zarar

    Hz.Peygamber(SAV) oruç tutarken daima sahur yapmış ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir. Peki sahursuz oruç tutmanın ne gibi zararları var? İşte sahur yapmadan oruç tutmanın vücuda verdiği zararlar.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 19:49
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    Sahursuz oruç tutmanın vücuda verdiği 8 zarar

    İslam dininde emredilen tüm şeylerin sağlığımızla bir bağlantısı elbette var. Oruç tutmanın vücuda sayısız şifası olduğu gibi, sahur yapmadan oruç tutmanın da vücuda zararları var.

    Dinimizde zorlukla beraber daima bir kolaylık var. Oruç zor bir ibadettir fakat orucun kolaylığı sağlıklı ve doyurucu bir sahur yapmakta gizli. İşte sahursuz tutulan orucun vücuda verebileceği 8 zarar.

    • Bağışıklık düşebilir ve hastalıklara davetiye çıkarabilir
    • Oruç açılana kadar halsizlik meydana gelebilir
    • Baş dönmesi yaşanabilir.
    • Konsantirasyon bozukluğu oluşabilir
    • Kas kaybına neden olabilir.
    • Tansiyon ve şeker olumsuz etkilenebilir.
    • Baş ağrısı meydana gelebilir.
    • Vücudun enerji depoları tükenebilir.

    SAHURSUZ ORUÇ TUTMAK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

    Sahura kalkmadan oruç tutmak, hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Bu durumun yol açabileceği başlıca sağlık sorunları şöyle sıralanıyor:

    • Sahursuz oruç tutmak tetikte bekleyen bazı hastalıkları harekete geçirebilir. Çünkü uzun süreli açlık kan şekerini düşürerek karaciğer ve mideye zarar verir. Tansiyon ve şekeri olumsuz yönde etkileyerek gün boyu halsizliğe neden olabilir.

    Sahursuz oruç tutmanın vücuda verdiği 8 zarar #1

    • İftara kadar aşırı acıkılacağı için, iftarda hızlı ve çok yemek yemenin sonucunda; şişkinlik, hazımsızlık, gaz, mide yanması, kabızlık şikâyetleri ortaya çıkabilir.

     

    • Sahursuz oruç tutmak kilo aldırır. Gün içinde tek öğünle beslenildiği için tek öğün olan iftarda yenen yemeğin hacmi gittikçe artar. Bunun neticesi olarak da kişi kilo vereceği yerde ramazan ayının sonunda en az 2-5 kilo alır.

     

    • Kilo vermek adına sahursuz oruç tutulması ve düşük kalorili beslenmek kas kaybına neden olabilir.

     

    • Uzun süreli açlıkta konsantrasyon bozukluğu görülebilir.

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