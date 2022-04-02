Televizyon, telefon ve internetten mukabele sayılır mı?

Teknolojik cihazlardan Kuran-ı Kerim'i dinleyerek takip edenler mukabele sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Peki televizyon, internet veya telefondan Kuran dinlemek mukabele olur mu? İşte yanıtı...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar, dini kavramlardan biri olan mukabele hakkında araştırmalarına başladı.

Hafızın hatim indirmesi esnasında Kuran-ı Kerim aracılığıyla takip edilmesiyle gerçekleşen mukabele, kanallar aracılığıyla takip edilebiliyor.

Mukabelenin ne olduğu ve nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler, arama motorları üzerinden 'Mukabele nasıl yapılır?', 'Televizyon, telefon veya internetten mukabele olur mu?' sorularına yanıt arıyor.

İşte mukabele hakkında merak edilenler...

MUKABELE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmak, iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak anlamına gelen mukabele, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuyan bir kişiyi, sessizce Kur'an'dan takip etmek anlamına gelmektedir.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu gelenek, iki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilebilmektedir. Mukabele esnasında Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kişiler sessiz bir şekilde dinleyerek içinden tekrar etmektedir.

Bugün cami ve mescitlerimizde ise bir veya birkaç hâfız her gün bir cüz’ü paylaşarak okuyor; okumasını bilen Müslümanlar Kur’an’dan takip ediyor, bilemeyenler de sadece dinliyorlar. Ramazan’ın son gününde de 30. cüz okunarak Kur’ân hatmedilmiş oluyor.

TELEVİZYON VE İNTERNETTEN MUKABELE SAYILIR MI?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim dinleme sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.