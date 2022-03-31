Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravihe gitmenin dini hükmü

Ramazan ayında kılınan nafile namazlardan teravih farz mı sünnet mi merak ediliyor. İşte teravih namazının dini hükmü ve mahiyeti...

On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan, teravih namazı daha da anlam kazanıyor.

Her akşam caminin yolunu tutan vatandaşlar, cemaatle birlikte teravih namazı kılıyor, ibadetlerini yerine getiriyor.

İslam alemi, korona nedeniyle son Ramazan ibadetlerini özellikle de teravih namazlarını evlerinde kılmıştı.

Kaldırılan önlemler sayesinde bu Ramazan'da camiler kapılarını açacak.

1 Nisan Cuma akşamı, 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak. Bu kapsamda teravih namazı hakkında dini bilgiler de merak ediliyor.

Teravih farz mıdır, sünnet midir? Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi? Teravih namazının dini hükmü nedir? soruları gündemde yer alıyor.

İşte Ramazan'ın en kudretli ibadeti teravih hakkında bilgiler...

TERAVİH NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Teravih namazı kadın ve erkekler için farz değil, sünnet olan ibadetlerdendir.

Diyanet İşleri Bakanlığı bu konuda şu ifadeleri kullanıyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

KADINLAR TERAVİH NAMAZINI CAMİDE KILABİLİR Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât, 53; Hâkim, el-Müstedrek, I, 327)

Hz. Peygamberin, kadınların mescide gitmelerine izin verdiği, hatta Ramazan ve Kurban bayramları gibi toplumun beraberce kutladığı sevinçli günlerde onların da bayram sevincini yaşamaları için Bayram namazına gelmelerini teşvik ettiği bilinmektedir (Buhârî, Îdeyn 15, 21; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12).

Bununla birlikte Allah Resulü (s.a.s.) camiye gelecek kadınlara birtakım tavsiyelerde bulunmuş; dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 125) ve koku sürünmelerini yasaklamıştır (Müslim, Salât, 141-142).

Buna göre kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını gerekli hassasiyeti göstermeleri kaydıyla camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur. (Zeylaî, Tebyîn, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahr, I, 380).