Teravih namazı nasıl kılınır, en az kaç rekat kılınmalı? Evlerimizin bereketli misafiri Ramazan ayının gelmesiyle, teravih namazı araştırılmaya başlandı. Teravih namazını camiide kılmak elbette en makbulü fakat Hz. Peygamber (s.a.v) bu namazı evinde de çoğunlukla kılmıştır. Peki Teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” manasında olan terâvîh ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder. Bu namaz yatsı namazının harici olarak ve her iki ya da dört rekatta bir selam vermek üzere 20 rekat kılınır.

Peygamberimizin,“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 46) buyurarak, Ramazan gecelerinin ihyası olan Teravih namazına da dikkat çektiği anlaşılmıştır.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, kadınların da erkeklerin de gerek evlerinde, gerek camiye giderek kılabildikleri mühim bir sünnettir. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? En az kaç rekat kılınmalı?

Teravih namazı 8 rekattan 20 rekata kadar kılınabilir. Teravih namazı bi nevi gece namazı olduğundan isteğe göre daha fazla da kılınabilir.

Hasta, yaşlı ve yorgun olanlar bu namazın sevabından mahrum olmak istemezlerse 8 rekat olarak kılabilirler. Önemli olan niyettir. Genel islami yaklaşımı da yeri gelmişken hemen şuraya yazalım: Ameller niyetlere göredir..

Teravih namazı gece namazı olmasından ötürü yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınmalıdır. Yatsıdan önce kılınmaz.

Teravih namazı sünnet namaz olduğu için kazası da kılınmaz.

Teravih namazını evde tek başına ya da ev halkıyla cemaat olarak kılabiliriz.

İster ikişer, ister dörder rekat kılınacak Teravih namazının kılınışı şu şekildedir...

2 REKATLIK TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Evimizde bu namazı kıldıran bir imamımız varsa, ‘Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama’ diye niyet ederiz.

Eğer tek başına kılıyorsak, ‘Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya’ deriz ve Tekbir getiririz.

1.REKAT

Subhaneke, Fatiha ve Kurandan en az, kısa üç ayet, veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rukûya gideriz ( Subhane Rabbiyel Azîm) Doğruluruz. (Semiallâhu Limen Hamideh) Secdeye gider (Subhane Rabbiyel Âlâ) , doğrulur, tekrar secdeye gideriz.

2.REKAT

2.Rekata kalkarız. Besmele ile Fatiha suresi okur ve Kurandan ayet okuruz. Rukûya gideriz ( Subhane Rabbiyel Azîm) Doğruluruz (Semiallâhu limen hamideh) Secdeye gider(Subhane Rabbiyel Âlâ) , doğrulur, tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. ‘Esselâmu Aleykum ve Rahmetullah’ diyerek sağa ve ve sola selam veririz.

Ülkemizde camiilerde Teravih namazı esnasında her 4 rekat bitiminde sesli salavat getirilir. 4 rekat da sünnet gibi kılınır.

İsteğe bağlı olarak bunu evde teravih kılarken de yapabiliriz.

Hz. Peygamber de teravih namazını çoğunluk olarak evinde kılmıştır. İftar sonrasında evlerimizi birer mescide dönüştürerek, cemaat oluşturarak bu mühim sünneti yerine getirebilir, çocuklarımıza da bu atmosferi yaşatabiliriz.

Çünkü yeryüzü bizlere birer mescid kılınmıştır…