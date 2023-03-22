Teravih namazı sünnet mi, vacip mi, farz mıdır? Ramazan gecelerinin ihyası olan Teravih namazı, her sene ayrı bir coşkuyla kılınır. Ramazan gecelerinde Camiiler adeta dolar taşar... Peki teravih namazı sünnet mi, vacip mi, yoksa farz mı? Tüm detaylarıyla sizler için araştırdık...

Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılman sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur.

Teravih Namazı hakkında detaylı bilgileri araştıran vatandaşlar, farz mı sünnet midir? sorusunu araştırıyor. Peki Teravih Namazı'nın dini hükmü nedir? İşte merak edilenler..

Teravih namazı Vacip mi, Sünnet mi?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178).

Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Hz. Peygamberin yaşantısı ve davranışları sünnet hükmünde olduğu için, bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.