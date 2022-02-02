Üç Aylar'a girerken okunacak dua ve zikirler

Üç Aylar'a girerken okunacak dua ve zikirler

Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Üç Aylar'a girdik. Üç Aylarda okunacak dualar ve zikirler merak konusu oldu. Peki Hz. Peygamber Üç Aylarda hangi duaları okumayı tavsiye etmiştir?

İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara kendilerini yenileme ve manevi açıdan zenginleşme fırsatı sunuyor.

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın ve hassasiyetin daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlıyor.

Rahmet ve bereket ayı olan üç aylarda yapılan her ibadet ve iyilik, Allah katında şüphesiz normal zamanda yaptıklarımızdan daha ecirli sayılıyor.

ÜÇ AYLARA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı tavsiye etmiştir:

"Allahümme bârik lenâ fi Recebi ve Şa'ban, ve belliğnâ Ramazan."

Anlamı:

“Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!”





(Hz. Peygamber’in receb ayı girdiğinde yaptığı rivayet edilen dua: “Allahım! Receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!”

(Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189)

Hat: Fatih Özkafa)

Üç Aylar, dua ve tövbeler)imizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Üç Aylarda yapılmasıl makbul olan başlıca zikirler şunlardır:

Kelime-i Tevhid: La ilahe illallah, Muhammedün Rasulullah

Salavat-ı Şerife: Allahümme Salli Ala Seyyidinâ Muhammed

İhlas Suresi :

1. Gul huvallâhu ehad.

2. Allâhu’s-samed.

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir).

Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

Üç Aylarda yapılabilecek tüm dua ve zikirlerin yanı sıra tesbih namazı kılınır, nafile oruçlar tutulur, (Kaza oruçları varsa önceliklidir), nafile namazlar kılınır.

Yetimler, yoksullar doyurulur, sadakalar ve zekatlar verilir. Tüm yapılan nafile ibadetlerde ameller niyetlere göredir.