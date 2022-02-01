Üç Aylarda tutulacak orucun hükmü ve fazileti

İslam aleminin heyecanla beklediği Üç aylar 2 Şubatta başlıyor. Üç Aylar 1 Mayıs günü Ramazan bayramının başlamasıyla sona erecek. Peki Üç Ayları oruçla karşılamanın fazileti nedir?

Rahmet, bereket, ibadet ve yardımlaşma ayı olarak görülen üç aylarda, müslümanlar yaşamlarını sorgulama, yenileme ve manevi yönden zenginleşme imkanı buluyor.

Her müslüman Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini en iyi şekilde geçimeyi ve Bir sonraki üç aylara ulaşmayı arzu ediyor.

Mübarek sayılan Regaib kandili, Miraç Kandili, Berat kandili ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındırdığı için üç aylar, manevi iklimi açısından ayrı bir önem arzediyor. Peki üç ayların hangi günlerinde oruç tutulmalı? Recep ayının ilk gününde oruç tutmanın fazileti nedir ?

ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Buna bağlı olarak Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.

Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır .(Buhârî)

Ancak Resûlullah’ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Diğer bir Rivayete göre Hz. Peygamber Recep Ayında tutulacak oruç ile ilgili şöyle buyurur:

"Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."



