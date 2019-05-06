Ramazan'da baba ile oğulun sahurda davul mesaisi

Kent merkezindeki 9 mahallede 4 davulcu, Ramazan boyunca vatandaşları davul ve maniler eşliğinde sahura kaldıracak.

BABA İLE OĞULUN DAVUL MESAİSİ

Akşam saatlerinde davulların bakımını yapan davulcular, ses kontrolünü tamamladıktan sonra sahur saatini bekledi.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi’nde davulcular, insanları üşüten 4 derecelik hava sıcaklığında vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü.

Mahallelerde vatandaşları uyandıran 60 yaşındaki baba Rasim Kaya ile oğlu Azat Kaya, beraber davul çalmanın mutluluk ve heyecanını yaşadı.

BİRLİKTE MESAİ YAPACAKLAR

Sarıkamış’ta yaklaşık 46 yıldır davulculuk yapan Rasim Kaya, yaptığı açıklamada, bu Ramazan geleneğini yıllardan beri sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kaya, oğlu Azat’la davulları hazırlayıp test ettiğini belirterek, "Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyorum. İlk gecede oğlumla birlikte davul çalmaya çıktık. 46 yıldır Sarıkamış’ta davul çalıyorum, bir sürü öğrencim var ama bugün hüzünlüyüm 40 yılın üzerinde olduğu için oğluma devrediyorum. Bundan sonra geleneğimizi oğlum sürdürecek. Artık bugün de son kez oğlum ile çalıp oğluma devredeceğim." dedi.

BABA OĞLUNA DEVREDİYOR

Oğul Azat Kaya, babasının elini öperek babasının görevini devraldı. Oğul Kaya, “Babamın sayesinde 5 yaşından beri davul çalıyorum. Şimdi babamda davulu bırakıyor, tabii bu kutsal görevi bana devretti. Ben de yaşım yettiği sürece bu geleneği devam ettireceğim.” şeklinde konuştu.

Kaya, daha sonra babasının emaneti olan davulu alarak vatandaşları uyandırabilmek için caddelerde gezdi. Davulcular, vatandaşları Ramazan boyunca sahura kaldıracak.





