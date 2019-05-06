Ramazan'ın değişmez tartışması: Oruç süresi

11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Ramazanla birlikte klasikleşmiş tartışmalar da beraberinde geldi. Bunların başında da oruç süresi yer alıyor.

DİYANET'E GÖRE: 16 SAAT 3 DAKİKA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 04.09, iftar ise: 20.12. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar 16 saat 3 dakika oruç tutuyor.

BAYINDIR'A GÖRE: 14 SAAT 58 DAKİKA

Diyanet'in insanları oruca erken başlattığını savunan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kendi sitesinden imsakiye yayınladı. Bayındır'ın takvimine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 05.08, iftar vakti ise: 20.06. Oruçlu olunan süre ise 14 saat 58 dakika.