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Ramazan'ın değişmez tartışması: Oruç süresi

Her Ramazan'ın tartışma konusu oruç süreleri konusunda başrolde yine Abdülaziz Bayındır var.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 10:39..
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Ramazan'ın değişmez tartışması: Oruç süresi

11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Ramazanla birlikte klasikleşmiş tartışmalar da beraberinde geldi. Bunların başında da oruç süresi yer alıyor.

DİYANET'E GÖRE: 16 SAAT 3 DAKİKA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 04.09, iftar ise: 20.12. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar 16 saat 3 dakika oruç tutuyor.

Ramazan'ın değişmez tartışması: Oruç süresi

BAYINDIR'A GÖRE: 14 SAAT 58 DAKİKA

Diyanet'in insanları oruca erken başlattığını savunan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kendi sitesinden imsakiye yayınladı. Bayındır'ın takvimine göre; İstanbul'da bugün imsak vakti: 05.08, iftar vakti ise: 20.06. Oruçlu olunan süre ise 14 saat 58 dakika.

Ramazan'ın değişmez tartışması: Oruç süresi

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