Ramazan'ın ilk haftasında hava durumu

11 ayın sultanı Ramazan, geldi çattı.

Bu gece itibari ile ilk sahura kalkılacak. Ramazan'ın gelmesi ile birlikte sıcaklıkların artacağını düşünenlere, meteoroloji güzel haberi verdi.

Yetkililer, Ramazan'ın ilk günü olan Pazartesi, hava sıcaklıklarının normalin altında seyredeceğini hatta ülke genelinde yağışın hakim olacağını duyurdu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan duyuruya göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Karaman, Mersin, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SERT RÜZGARLAR

Sıcaklığın, iç ve batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ise Cuma gününe kadar olan sıcaklıklar şu şekilde: