Rami Malek, terörist rolünde oynayacak

Aslen Mısırlı bir Arap olan Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, 25. James Bond filminde oynayacağı terörist rolünü bir şartla kabul etti.

"DİNİ GEREKÇELER GÖSTERMEYECEK"

Malek, “Karakter, Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak.” dedi. Bu isteğini filmin yönetmenine de ileten Malek, "Aksi, içerisinde yer alacağım mantalite değil." şeklinde konuştu.

HAYRANLARI MUTLU OLDU

Oscarlı oyuncunun bu tavrı, hayranlık duyan kitlesinin gönlünü fethetti.

Mısır kentine olan hayranlığını da dile getiren Rami Malek, "Mısır müziklerini dinleyerek büyüdüm. Mısır kültürüne derin bir bağım var." diye konuştu.