Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

ABD’li işaret dili tercümanı Amber Galloway Gallego, dünyanın en hızlı rapçisi olarak kabul edilen Twista’nın konserinde şarkı sözlerini eksiksiz ve anlık olarak işaret diline çevirdi.

ABD’de konser ve müzik festivallerinde sahnede yer alarak şarkıları işitme engelliler için tercüme eden işaret dili tercümanı Gallego, bugüne kadar Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers, Eminem ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştı.

Dünyanın en hızlı rapçisinin konserinde harikalar yaratan işaret dili tercümanı VİDEO

MÜZİKSİZ BİR YAŞAM DÜŞÜNEMİYORUM

“Müziksiz bir yaşam düşünemiyorum ve bu tecrübeyi herkesle paylaşmak istiyorum” diyen 42 yaşındaki tercüman, işitme engellilerin de konserlerden herkes gibi zevk alabilmesi gerektiğini belirtti.

ABD’li rapçi, 1992’de 55 saniyede 598 hece söyleyerek dünyanın en hızlı rapçisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.