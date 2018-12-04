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Rasat uydusu Viyana'yı görüntüledi

TÜBİTAK, Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen Rasat uydusunun Türkiye'ye 700 kilometre uzaklıktan aldığı görüntüyü paylaştı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 14:11..
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Rasat uydusu Viyana'yı görüntüledi

TÜBİTAK, sosyal medya hesabından Rasat uydusuyla çekilmiş bir görüntü paylaştı. 8 Eylül tarihinde alınan görüntü Viyana ve Tuna Nehri'ni net bir biçimde gösteriyor.

Bu görüntü TÜBİTAK'ın Rasat uydusunun dünyaya 700 kilometre öteden baktığının göstergesi.

Rasat uydusu Viyana'yı görüntüledi

RASAT UYDUSU HAKKINDA

Rasat Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan Rasat, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

Rasat uydusu Viyana'yı görüntüledi

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