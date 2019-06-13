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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Kütahyalı hakkında, bir spor programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA | 13.06.2019 - 11:29..
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı mazeret sunarak katılmadı.

Duruşma sonunda, sanık Kütahyalı’nın duruşmaya katılmama nedeninin davayı uzatmaya yönelik olduğu belirtilerek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

BOŞNAKLARA HAKARET SUÇUNDAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bir televizyon programındaki futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine yapılan şaka sonrası söylediği söz tepki toplamıştı. 'Kusturmalı boşnak saksosu' sözü kendisini davalık etti.

Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

DURUŞMALARA KATILMADI

Mahkeme kararında, “Sanığın bugüne kadar yapılan duruşmalara katılmadığı, yargılamanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşılmakla sanığın savunmasının alınması için yakalama emri çıkarılmasına” ifadeleri kullanıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı


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