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Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

Razer, poke topu içerisine yerleştirdiği Pikachu isimli yeni kulaklıklarını tanıttı.

Haber Merkezi |
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Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

1998 yılında Min-Liang Tan ve Robert Krakoff tarafından kurulan ve bilgisayar oyuncuları için çeşitli ekipmanlar üreten Razer, Pokemon temalı yeni bir kulaklık piyasaya sürüyor.

Şirketin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıttığı Hammerhead kulaklıklarıyla aynı donanım özelliklerine sahip yeni kulaklıklar, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte 15 saate varan kullanım süresi sunuyor.

razer-pikachu

POKEMON TOPU İLE ŞARJ EDİLİYOR

Kulaklıkların en dikkat çekici yanı ise bir Pokemon topu içerisinde geliyor olmaları. Kullanıcılar, bu top sayesinde kulaklıklarını şarj edebiliyor ve topun üzerinde bulunnan bölümde, kulaklıkların şarj seviyesi görülebiliyor.

16 Nisan itibarıyla ilk olarak Çin'de satışa çıkacak yeni Razer kulaklıklarının fiyatı ise 120 dolar olarak açıklandı.

razer-pikachu

Instagram: @eshteknoloji

Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurduRazer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu

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