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React Native nedir

React Native, Facebook tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir mobil uygulama geliştirme platformudur.

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React Native nedir

Android, iOS, Web ve UWP için uygulamalar geliştirmede kullanılan React Native, Facebook tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir uygulama çerçevesidir.

2012 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, en büyük hatalarının yerli programlama dillerine değil de HTML'ye yatırım yapmak olduğunu açıklamıştı. Tecrübeli CEO, kullanıcılara daha iyi bir mobil deneyim yaşayacağına dair o yıllarda söz verdi.

Yıllar süren geliştirmelerden sonra Facebook , 2015'te React JavaScript Yapılandırması'nın ilk sürümünü yayınladı.

react

React Native, HTML veya CSS kullanmaz. Bunun yerine, yerel görünümleri değiştirmek için JavaScript iş parçacığından gelen iletiler kullanılır. React Native ayrıca geliştiricilerin Android için Java, Objective-C veya iOS için Swift gibi dillerde yerel kod yazmalarını sağlar ve bu da onu daha da esnek hale getirir.

O zamandan bu yana, native uygulamalar ile başarılı kullanıcı arayüzleri oluşturabilmesi nedeniyle çoğu geliştirici ve kurum tarafından React Native oldukça benimsenmiştir.

Instagram: @eshteknoloji

 

React Native nedir

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