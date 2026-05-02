Real Madrid'de nisan ayının en iyi futbolcusu Arda Güler

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

21 yaşındaki yıldız, oylamada Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

Nisan ayında Real Madrid formasıyla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

20 GOL KATKISI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.