Real Madrid'den oyuncu yok! İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler, kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

Luis de la Fuente'nin, Real Madrid'den kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.

İSPANYA'NIN 26 KİŞİLİK KADROSU

Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Defans: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi, Eric Garcia (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Gavi, Pedri, Dani Olmo (Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)

Forvet: Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace)