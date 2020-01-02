Realme, akıllı telefonlarda kullanıcılara reklam gösterecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların MIUI arayüzünde bulunan reklamlar nedeniyle oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Şirket, her ne kadar gelen eleştiriler karşısında reklamları kaldırmayacağını açıklasa da daha sonra kullanıcıların reklamları kapatmasına izin verdi.

REALME TELEFONLARDA REKLAM GÖSTERECEK

Xiaomi'nin telefonlarda reklam göstermesini eleştiren ve şirketle dalga bile geçen Realme, yaptığı açıklamaları unutmuş gibi görünüyor. Realme'den yapılan açıklamada, ColorOS 6 ve üzeri sürümlerri çalıştıran telefonlarda reklam gösterileceğini açıkladı.

REALME REKLAMLARI NASIL KAPATILIR

Öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne giderek Ek ayarlar seçeneğine dokunun. Ardından 'Önerileri alın' seçeneğine dokunup Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.

SAMSUNG DA REKLAM GÖSTERMEK İSTİYOR

Samsung'un, 2 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı bir ticari marka başvurusuna göre şirket, gelecekte akıllı telefonlar ve tabletlerde reklamcılık hizmetleri için 'Samsung Mobil Reklamlar' adında yeni bir marka başvurusunda bulunmuştu.

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