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Realme X ve Realme X Lite tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üretici Realme, yeni orta-üst seviye akıllı telefonlarını resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 10:22..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni orta ve üst seviye arasında kalan Realme X ve Realme X Lite modellerini  açıkladı. Üstten açılıp kapanabilen bir ön kameraya sahip Realme X ve damla çentikli ekranı bulunan Realme X Lite modellerinin özelliklerine kısaca göz atalım.

REALME

REALME X ÖZELLİKLERİ

Ekranını Samsung'un ürettiği Realme X, üstten açılıp kapanabilen kamera sistemini ise 200 bin defa test ettiğini söylüyor.

Telefonun özellikleri ise şu şekilde:

  • 6,53 inç (2340 × 1080 piksel) Corning Gorilla Glass 5 korumalı Full HD + AMOLED ekran
  • 8 Çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )
  • 4 GB / 6 GB  RAM + 64 GB depolama
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • Çift SIM
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • Sony IMX586 sensörlü 48 MP arka kamera, f / 1.7 diyafram + 5 MP ikincil arka kamera
  • Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram
  • Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 161.2 × 76 × 9.4mm
  • Ağırlık: 191g
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
  • VOOC 3.0 hızlı şarj ile 3765mAh batarya

realme x lite

REALME X LITE ÖZELLİKLERİ

Realme X ile kıyasladığımızda üstten açılıp kapanabilir ön kamera yerine bir damla çentiği bulunan Realme X Lite'ın özellikleri ise şu şekilde:

  • 6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip ekran
  • 8 Çekirdek Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama
  • 6 GB RAM + 64 GB / 128GB depolama
  • Çift SIM
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • 16 MP arka kamera f / 1.7 diyafram + f / 2.4 diyaframlı 5 MP ikincil arka kamera
  • F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP ön kamera
  • Parmak izi okuyucusu
  • 156.8 x 74.2 × 8.3mm
  • Ağırlık: 172g
  • 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Mikro USB
  • VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4045 mAh batarya

realme x

REALME X VE REALME X LITE FİYATLARI

Realme X:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama  : 219 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama  : 232 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 261 dolar

Realme X Lite:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama  : 174 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama  : 189 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 218 dolar

 

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