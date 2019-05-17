Realme X ve Realme X Lite tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni orta ve üst seviye arasında kalan Realme X ve Realme X Lite modellerini açıkladı. Üstten açılıp kapanabilen bir ön kameraya sahip Realme X ve damla çentikli ekranı bulunan Realme X Lite modellerinin özelliklerine kısaca göz atalım.

REALME X ÖZELLİKLERİ

Ekranını Samsung'un ürettiği Realme X, üstten açılıp kapanabilen kamera sistemini ise 200 bin defa test ettiğini söylüyor.

Telefonun özellikleri ise şu şekilde:

6,53 inç (2340 × 1080 piksel) Corning Gorilla Glass 5 korumalı Full HD + AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )

4 GB / 6 GB RAM + 64 GB depolama

64 GB depolama 8 GB RAM + 128 GB depolama

Çift SIM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Sony IMX586 sensörlü 48 MP arka kamera, f / 1.7 diyafram + 5 MP ikincil arka kamera

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 161.2 × 76 × 9.4mm

Ağırlık: 191g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

VOOC 3.0 hızlı şarj ile 3765mAh batarya

REALME X LITE ÖZELLİKLERİ

Realme X ile kıyasladığımızda üstten açılıp kapanabilir ön kamera yerine bir damla çentiği bulunan Realme X Lite'ın özellikleri ise şu şekilde:

6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip ekran

8 Çekirdek Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )

4 GB RAM + 64 GB depolama

6 GB RAM + 64 GB / 128GB depolama

Çift SIM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

16 MP arka kamera f / 1.7 diyafram + f / 2.4 diyaframlı 5 MP ikincil arka kamera

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu

156.8 x 74.2 × 8.3mm

Ağırlık: 172g

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Mikro USB

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4045 mAh batarya

REALME X VE REALME X LITE FİYATLARI

Realme X:

4 GB RAM + 64 GB depolama : 219 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama : 232 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 261 dolar

Realme X Lite:

4 GB RAM + 64 GB depolama : 174 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama : 189 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 218 dolar

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