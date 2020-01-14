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Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Bir süredir KOAH tedavisi gören 65 yaşındaki usta oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 08:57..
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Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Recep Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH  teşhisi konulmuştu.

VEFAT ETTİ

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 65 yaşındaki Aktuğ'dan, acı haber geldi. Aktuğ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Recep Aktuğ hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLANDI

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayınlandı.

Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Tanju Okan feat Recep Aktuğ - Haydar Haydar ViDEO

Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Recep Aktuğ hayatını kaybetti

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