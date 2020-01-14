Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Recep Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.
VEFAT ETTİ
Bir süredir hastanede tedavi altında olan 65 yaşındaki Aktuğ'dan, acı haber geldi. Aktuğ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLANDI
Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayınlandı.
Tanju Okan feat Recep Aktuğ - Haydar Haydar ViDEO