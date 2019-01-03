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Recep Tayyip Erdoğan-Berhem Salih ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le ortak basın toplantısında "Irak'ın altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız." mesajını verdi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 14:31..
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Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"TİCARET İLİŞKİMİZİ 20 MİLYAR DOLARA YÜKSELTELİM"

"Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız. Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var. (Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim.  DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız."

Recep Tayyip Erdoğan-Berhem Salih ortak basın toplantısı


Salih'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"IRAK'IN İMARI KONUSUNDA KATKILARINI BEKLİYORUZ"

"Kardeş Türkiye'ye dostluk kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik. Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz, omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır."

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