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Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Bir yanda Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi "Gel bakalım buraya" diye çağıran Kılıçdaroğlu, diğer yanda Binali Yıldırım'ı aday olarak açıkladıktan sonra, sahneyi ona bırakan Erdoğan.

Detay Haber | 02.01.2019 - 11:15..
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Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Seçimler öncesinde çok konuşulan konulardan biri de adayların açıklanış şekilleri ve aday tanıtım toplantıları.

Son güne kadar belli olmayan isimler, listelere girenler çıkanlar... Tüm bu hareketlilik, adayların açıklandığı ve tanıtıldığı toplantılarda sona eriyor. Tartışmalar yerini, liderlerin adaylara karşı sergiledikleri davranışlara bırakıyor.

"GEL BAKALIM MUHARREM" HALA AKILLARDA

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için dönemin Yalova Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi, Muharrem İnce'yi aday göstermişti.

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Kemal Kılıçdaroğlu, partideki en büyük rakibini aday yapıp, genel başkanlık koltuğunu garanti altına almakla birlikte; Muharrem İnce'nin adaylığını açıklarken "Gel bakalım buraya" diyerek yarışın başında, kendi adayının kamuoyunu nezdinde saygınlığını da sıfıra indirmişti.

Gel bakalım Muharrem VİDEO

AK PARTİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÜÇLÜ ADAY

24 Haziran seçimlerinden bugüne geldiğimizde ise önümüzde, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler var.

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti hükümetlerinin efsane Ulaştırma Bakanı, son başbakan, şimdiki TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Yıldırım'ın adaylığı, bir hafta önce İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

ERDOĞAN, SAHNEYİ BİNALİ YILDIRIM'A BIRAKTI

Toplantıda gözlerden kaçan bir detay vardı. Katılımcılar tarafından çekilen fotoğrafta; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım konuşurken yanında durmamış ve sahne arkasında kendisine getirilen sandalyeye oturarak konuşmayı takip etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, AK Parti'yi kurmuş, Türkiye'nin son 16 yılında ülkenin başında yer almış Erdoğan'ın, İstanbul adayını açıkladıktan sonra sahneyi o isme bırakması ve sahne arkasında oturması ise ancak; yıllardır tartışılan AK Parti-CHP arasındaki en büyük fark ve Erdoğan mütevazılığı olarak açıklanabilir.

CHP'den 'propaganda' toplantısı haberi
Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

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