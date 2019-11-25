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Recep Yazıcıoğlu tevazusu

Türkiye'de binlerce vali görev yaptı ama hiçbirisi onun kadar unutulmaz olamadı. Her şeyiyle nevi şahsına münhasır bir vali: Recep Yazıcıoğlu.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 14:21..
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Recep Yazıcıoğlu tevazusu

Konya'da dün gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak; önünde oturan kişiye, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." diyerek, oturuşunu eleştirdi.

Vali Toprak'ın o sözleri, eleştirilerin hedefi oldu. Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra yaptığı açıklamada da o kişinin öğretmen değil, yerel muhabir olduğunu söyledi. Ancak bu haklı tepkileri azaltmaya yetmedi.

Türkiye'de bugüne kadar binlerce vali görev yaptı. Pek çoğu bir şekilde eleştirildi. Ancak bir isim vardı ki; yıllar geçse de unutulmaz. Recep Yazıcıoğlu; hizmetleri, halkla teması en önemlisi tevazusuyla yıllar geçse de hatırlanacak.

Recep Yazıcıoğlu tevazusu

"AŞAĞILIK DUYGUSUNU TATMİN ETMEK"

Yazıcıoğlu'nun, yıllar önce söylediği şu sözler ise adeta bugüne ışık tutuyor: "Bürokrasi hastalığı; işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz almadır. Bunun çok çeşitli örnekleri vardır. Öyle başladık bu işe, sonra el yordamıyla öğrendik. Birgün birisi eli cebinde langur lungur 'çıkar elini cebinden' dedim. 'Biz Almanya'da dairelere böyle giriyoruz.' diye karşılık verdi. 'Burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden.' dedim. Sonra düşündüm; demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak mı gibi bir ihtiyaç yok. Adam işini görüyor, işi görülüyor. Biz de öyle değil. Otur, kalk oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Bu komplekstir, aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görülür. İnekler, develer, öküzler kesilir. Davullar, zurnalar çalınır. Bir faciadır. Geri kalmış ülkelerde görülür. Batı ülkelerinde böyle adam karşılanmaz. Tabii bu değişecek."

Recep Yazıcıoğlu tevazusu VİDEO

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci haberi
Recep Yazıcıoğlu tevazusu

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