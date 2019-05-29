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Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Redmi'nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon modelleri K20 ve K20 Pro duyuruldu. Telefonların detaylı özelliklerini ve çıkış fiyatlarını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 10:51..
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Çinli akıllı telefonun üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla bilinen Redmi, üst seviye telefonları Redmi K20 ve K20 Pro'yu düzenlediği bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sundu. Tamamen çerçevesiz ekranlardan oluşan telefonların detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatlarına hep birlikte bir göz atalım.

REDMİ K20

REDMI K20 ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde ve 2340×1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED HDR ekran ile piyasaya çıkacak Redmi K20, gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM ve 64(128GB depolama seçeneklerine sahip telefonda 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kamera ise telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip Redmi K20, 18W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da oldukça iddialı görünüyor.

Karbon Siyahı, Alev Kırmızısı ve Buzul Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak Redmi K20'nin çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak.

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği   : 289 dplar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 303 dolar

redmi k20 pro

REDMI K20 PRO ÖZELLİKLERİ

K20 modelinde olduğu gibi 6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran ile gelen Redmi K20 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'den alıyor. 6 GB RAM + 64/128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek üst seviye telefon, tıpkı K20 modelinde olduğu gibi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ön kamera yine telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K20 Pro'nun fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği   : 361 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 376 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 405 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü   : 434 dolar

    1 Haziran'dan itibaren ilk olarak Çin'de satışa çıkacak Redmi K20 ve K20 Pro'nun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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