Redmi Note 8'in 8GB RAM'li yeni bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonları Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, satış fiyatlarıyla herkesi memnun etmişti.

6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle satışa sunulan Redmi Note 8 Pro'nun, 4GB RAM'e sahip yeni bir modelini daha satışa çıkaran Xiaomi, şimdi de Redmi Note 8 modelinin yeni bir sürümünü piyasaya sürecek.

8GB RAM'Lİ REDMI NOTE 8 SATIŞA ÇIKACAK

Şu anda piyasayada bulunan Redmi Note 8 modeli, 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Ancak Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu telefonun 8GB RAM'e sahip yeni bir sürümünü daha piyasaya sürecek. Ayrıca yeni Redmi Note 8 Pro'nun depolama kapasitesi de 256GB olacak.

Yeni telefonun satışa çıkmasıyla birlikte, piyasada üç farklı Redmi Note 8 sürümü bulunacak:

4GB RAM + 64 GB depolama - 139 dolar

6GB RAM + 128 GB depolama - 180 dolar

8GB RAM + 256 GB depolama - ?

8GB RAM'e sahip yeni Redmi Note 8 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ve satış fiyatı gibi bilgiler henüz bilinmiyor. Ancak telefonun satış fiyatının 180 dolardan fazla olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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