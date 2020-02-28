İdlib'de yaşanan katliamı durdurup ateşkesin sağlanması için bölgeye giden Mehmetçik, Rusya destekli Esad rejimi tarafından saldırıya uğradı.

Hava saldırısında 33 askerimiz şehit olurken, kalleş saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Gelen ilk bilgilere göre; Türk askerinin üs olarak kullandığı binaya düzenlenen hava saldırısında askerlerimiz şehit oldu. Saldırı haberinin gelmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ekibi gönderildi.

Kalleş rejim güçleri, şehitlerimizi ve yaralı askerlerimizi bölgeden tahliyet etmeye giden ambulans ekiplerine de saldırı düzenledi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

"AMBULANSLAR DAHİ VURULMUŞTUR"

Bakan Akar, "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur." dedi.

Bakan Akar: Rejim güçleri ambulanslara da saldırı düzenledi ViDEO

