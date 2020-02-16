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Rejime yönelik harekatta sona doğru

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında hoparlörden Fetih Suresi okundu.

AA | 16.02.2020 - 13:54..
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Rejime yönelik harekatta sona doğru

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

KOMANDOLAR, ASKERİ ARAÇLAR..

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

FETİH SURESİ OKUNDU

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Rejime yönelik harekatta sona doğru VİDEO

Rejime yönelik harekatta sona doğru

Rejime yönelik harekatta sona doğru

Rejime yönelik harekatta sona doğru

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