Rejime yönelik harekatta sona doğru

Ankaragücü mağlubiyetine sinirlenen ünlü şarkıcı, "Dirar solda oynuyor, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta. Böyle oluyorsa, ben de sol açık oynarım." dedi.

3

30 bine yakın yapı kayıt belgesi iptal edildi

İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin belgeleri iptal oldu.