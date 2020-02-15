taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Rekabet Kurulu, Google'a 98.3 milyon lira ceza kesti

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkındaki soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verildi.

AA | 15.02.2020 - 02:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google'a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

İlginizi Çekebilir
DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi
DxOMark kamera testlerinde zirvede bulunan Huawei, yerini başkasına kaptırdı.
ABD, Huawei'ye 45 günlük ek süre verdi
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.
Yerli otomobilin sergileneceği Mobil Dünya Kongresi iptal oldu
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Barselona'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi iptal edildi.
Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti
Rus mahkemesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadıkları gerekçesiyle Facebook ve Twitter’a toplam 8 milyon ruble para cezası verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
93
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
32
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
12
Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Beko, kupada finalde
Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Beko, kupada finalde
3
Rekabet Kurulu, Google'a 98.3 milyon lira ceza kesti
Rekabet Kurulu, Google'a 98.3 milyon lira ceza kesti
7
30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor
30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor
6
'Çalıkuşu'ndan etkilendi, engelini aşıp öğretmen oldu
'Çalıkuşu'ndan etkilendi, engelini aşıp öğretmen oldu
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir