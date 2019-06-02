'Renk Koşusu' nedir

Amerika'da başlayan 'Color Sky 5K' festivali, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Bu festivalde genelde 5 kilometre koşuluyor ve kazananlara ödül veriliyor.

KATILIMCILARA ÖZEL PAKETLER

Yarışmacılara başvurularının hemen ardından bir paket veriliyor. paketin içerisinde Color Sky 5K logolu beyaz bir t-Shirt, koşucu numarası, renkli toz, Color Sky 5K logolu geçici dövme ve koşucu bilekliği yer alır. Bunlar olmadan katılımcılar, yarışmaya katılamaz.

HER KİLOMETREDE FARKLI RENKLER KULLANILIYOR

Renkli koşu festivalindeki boyada yüzde yüz mısır nişastası kullanılıyor. Bu boyanın ise herhangi bir zararı bulunmuyor.

Türkiye'de düzenlenen festivalde; birinci kilometrede sarı atılıyor. İkinci kilometrede yeşil kullanılıyor. Üçüncü kilometrede pembe fırlatılıyor. Dördüncü ve son kilometrede genelde mor renkler atılıyor.