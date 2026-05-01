Resmi davetlerde çorba içerken dikkat edilecekler

Protokolle bir aradayken yemek yemenin kuralları var. Çok basit gibi görünen çorba içmenin kuralları, belki de diğerlerinden çok daha fazla özen istiyor.

Resmi davetlerde ve protokollerde çorbanın nasıl içileceğini anlatan protokol danışmanı Anıl Friedman da çorba içerken dikkat edilecekleri şöyle sıraladı.

ÇORBA İÇMENİN KURALLARI

“Kaşık çorba kasesinin içine daldırılarak, gerekirse altı tabağın karşı tarafından sıyrılarak içmem beklenen öğün. Çorbayı asla eğilerek, üfleyerek ya da herhangi bir şekilde karıştırıp, ses çıkararak içmemeye özen göstermeliyiz.

"SOĞUMASI İÇİN ZARİF HAREKETLERLE KARIŞTIRABİLİRİZ"

En büyük ve buradaki en önemli tavsiye çok sıcak olduğunu düşünüyorsak çok zarif hareketlerle içinde karıştırarak, havalandırarak, soğumasını bekleyebiliriz. Eşlik etmemiz gerekiyorsa misafirlerimize, ufak ufak, belki kaşıkla ağzımıza yakın üfleyerek, içebiliriz.

"KAŞIĞI TABAĞIN KENARINA KOYMAMAK LAZIM"

Kaşık, çorba içmeye devam ederken mutlaka içinde kalmalıdır. Çorbaya son verdiyseniz, yarısı dahi dolu olsa, içmeyi düşünmüyorsanız yapacağınız tek şey çorbanın eşlikçisi olan servis tabağın kenarına bırakmak olacaktır.”