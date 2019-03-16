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Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi

Ünlü şarkıcı Ricky Martin'in Yeni Zelanda paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 10:48..
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Yeni Zelanda'da iki camide yapılan hain saldırıdan sonra 49 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından sadece siyasi liderler değil, aynı zamanda ünlüler de tepki gösterdi.

Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi

MARTİN TEPKİ GÖSTERDİ

Başta Ricky Martin olmak üzere bu saldırıya ve medyaya tepki gösterdi. Özellikle Martin, Avrupa ülkelerinin terör konusundaki ikiyüzlülüğe değindi.

Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi

"TERÖRİST DİYEMİYORLAR"

Martin yaptığı paylaşımda, "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu 'saldırgan' ya da 'radikal' olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? çünkü o Müslüman değil." ifadelerini kullandı.

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