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Rihanna nişanlandı iddiası

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın, milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile nişanlandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 10:50..
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Rihanna nişanlandı iddiası

Rihanna'nın, ilk kez 2017 yılında bir tatilde birlikte görüntülendiği milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile nişanlandığı iddia edildi.

RIHANNA BEĞENDİ

31 yaşındaki Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek." dediği videoyu beğendi. Bu da Rihanna ile Jameel'in nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna-FOTO GALERİ

BEBEK DE YAPACAK

Stewart, videoda Rihanna ile ilgili beklentilerini "Bebek henüz değil. Ama kesinlikle bir nişan görüyorum ve iki yıl içinde de bir bebek." diyerek sürdürdü. Sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Rihanna, Stewart'ın paylaşımını beğenmek dışında hiçbir cevap vermedi.

Rihanna nişanlandı iddiası

Rihanna nişanlandı iddiası

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