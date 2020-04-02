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Rihanna: Toplum yanlış yolda olduğumu düşünüyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 10 yıl içinde üç ya da dört çocuk istediğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Rihanna: Toplum yanlış yolda olduğumu düşünüyor

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, İngiliz Vogue dergisine konuşarak gelecek planlarından bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Rihanna, artık anne olmak istediğini söyledi.

"KENDİM YAPABİLİRİM"

Ünlü yıldız, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, “Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!” diye konuştu.

SUUDİ MİLYARDER GİTTİ

Suudi milyarder Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında sonlandıran Rihanna, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını belirtti.

"TOPLUM YANLIŞ YOLDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

Sevgiyi bir ebeveyn olmanın en temel unsuru olarak tanımlayan Rihanna, “Toplumun benim yanlış yolda olduğumu düşündüğünü hissediyorum. Çocuğunuzun hayatında bir baba yoksa sizi bir anne olarak önemsemezler.” diye konuştu.

En mutlu eden ve en sağlıklı ilişkinin ebeveyn ile çocuk arasında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bir çocuğu gerçekten büyütebilecek tek şey sevgidir.” dedi.

Ebeveynlik planlarını kesinleştiren Rihanna, bir sonraki stüdyo albümünün zamanı gibi hayranlarını sevindirecek kariyer planlarını bile bu kadar iyi yapmadığın anlattı.

Rihanna: Toplum yanlış yolda olduğumu düşünüyor

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