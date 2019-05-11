Rita Ora'nın Anneler Günü hediyesi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, başkent Priştine’deki lüks malikane için 1.5 milyon sterlini (yaklaşık 12 milyon TL) gözden çıkardı.

"ÇOK ÖNEMLİ..."

Anne Vera, Instagram hesabından paylaştığı ev fotoğrafının altına, “Kalbin neredeyse, evin orasıdır. Londra’da yaşamamıza rağmen, burası bizim ve gelecek nesillerimizin, memleketimizi ziyaret edebilmesi açısından çok önemli” diye yazdı.

Kendisini destekleyen ailesinden yardımlarını esirgemeyen Ora, 2014 yılında da ailesine Londra’dan ev almıştı.