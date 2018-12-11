Rize Valisi Kemal Çeber, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine değerlendirmede bulundu. Vali Çeber konuya ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptı.

MAKAMINDAN SİLAHINI ALIP VURDU

Rize Valisi: Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor. Emniyet Müdürü'yle görüşmeden sonra polis memuru silahını aldıktan sonra makama geri dönüyor. Hiçbir şey demeden Altuğ Müdürümüz ve içeriye giren polis arkadaşımızı yaralıyor. Müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı." dedi.

Rize Valisi, olayın ayrıntılarını anlattı VİDEO

"ONA POLİS DEMİYORUM, HAİN"

Vali Çeber olayın ayrıntılarına ilşikin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın tayin meselesi nedeniyle olduğunu aktardı.

Çeber " Bilgiler henüz çok taze yanlış bir şey söylememek lazım. İlk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış ve merkeze gelmek istemiş. Gelmesi uygun görülmemiş. İstediği sonucu alamadı. Ben o şahsa polis memuru diyemiyorum. O hain, bu sıkıntısının dışında sessiz sakin birisi. Yaptığının cezasını çekecek." dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memurunun, Trafik Şube’de görev yapan İ.H.Ş. olduğu belirtildi.

Rize Emniyet Müdürü vuruldu VİDEO



