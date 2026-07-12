Rize'de ayı ailesinin çöp konteyneri ile oyunu

Rize'de Çamlıhemşin ilçe merkezindeki Öğretmenevi önünde bulunan çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayan ayı ailesi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YAVRULAR KONTEYNERLERLE OYNADI

Görüntülerde anne ayının çevreyi kontrol ettiği, iki yavrunun ise çöp konteynerleri oyun oynar gibi iterek ve sürükleyerek bulundukları yerden uzaklaştırdığı görüldü.

Zaman zaman çöp konteynerlerini deviren ayılar, yiyecek bulmak için çöpleri karıştırırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar öğretmenevinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.