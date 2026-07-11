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Wimbledon'da zafer Linda Noskova'nın oldu

Linda Noskova, Wimbledon finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

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Wimbledon'da zafer Linda Noskova'nın oldu
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Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde Linda Noskova ile Karolina Muchova karşı karşıya geldi.

KARİYERİNİN İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

21 yaşındaki Çek raket Linda Noskova, üç sete uzayan mücadelede vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Genç tenisçi, Wimbledon'da mutlu sona ulaşarak kariyerinin en büyük başarısına imza attı.