Rize’de drift yapan 2 sürücüye 301 bin lira ceza

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Emniyet ekipleri trafikte tehlike yaratan sürücülere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift yapan 2 sürücü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2 SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, harekete geçti.

Görüntüler sonrasında çalışma başlatan ekipler, kural ihlali yapan 2 sürücüyü tespit etti.

301 BİN LİRA PARA CEZASI

Araçlarıyla yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konulurken, sürücülere, 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.