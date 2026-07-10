Rize’de drift yapan 2 sürücüye 301 bin lira ceza
Ardeşen ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 301 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.
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Emniyet ekipleri trafikte tehlike yaratan sürücülere yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift yapan 2 sürücü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
2 SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Bunun üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, harekete geçti.
Görüntüler sonrasında çalışma başlatan ekipler, kural ihlali yapan 2 sürücüyü tespit etti.
301 BİN LİRA PARA CEZASI
Araçlarıyla yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konulurken, sürücülere, 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)