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Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

DHA | 02.09.2019 - 13:48..
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Rize'de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

VALİLİKTEN UYARI

Sağanakla birlikte Salarha, Güneysu ve Senoz derelerinin su seviyeleri yükseldi. Rize Valiliği, şiddetli yağışların gün boyu süreceğini belirterek olası sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

ÇATI UÇTU, 4 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çayeli ilçesinde sağanak ve rüzgarın etkisiyle Sinan Kutlu Bulvarı'nda uçan bir binanın çatısı, yolda park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda 4 otomobilde hasar meydana gelirken, bir market servis aracının sürücüsü, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

GÖLE DÖNE YOLDA AĞLI TEPKİ

Kentte bazı esnaflar da göle dönen yola balıkçıların kullandığı ağı atarak, tepki gösterdi. Sağanak sonrası dükkanın önü göle dönen Mustafa Küçük, "Her yağmur şiddetli oluyor ve dükkanlarımızı su basıyor. Eleman bile burada çalışmıyor. Yollarımız bozuk, dere taşıyor buraya veriyor. Her yağmurda böyle uğraşıyoruz. Rize'de haftada 2 gün yağmur yağar; Biri 3 gün, diğeri 4 gün sürer.'' dedi.

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

Rize'de sağanak sonrası esnaf ağ atarak tepki gösterdi

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