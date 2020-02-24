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Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde koruma altındaki tarihi kemer köprü, bakımsızlık yüzünden yıkıldı. Köprü, aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

AA | 24.02.2020 - 13:29..
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, koruma altındaki tarihi Aşıklar 1. Kemer Köprü yıkıldı.

İlçeye bağlı Yalı ve Yeni Pazar mahalleleri arasında, Aşıklar Deresi üzerine 19'uncu yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan köprü çöktü.

TARİHİ KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Rize Müze Müdürlüğü uzmanları; 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprünün enkazında inceleme yaptıktan sonra hazırladıkları raporu, Trabzon Koruma Kurulu'na gönderdi.

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

Köprünün, aslına uygun yeniden inşa edileceği bildirildi.

Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu, iki mahalleyi birbirine bağlayan asırlık kemer köprünün bakımsızlık yüzünden yıkıldığını söyledi.

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

ÇAYELİ'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİĞİ

Vatandaşların birçok işini bu köprü sayesinde yaptığını ifade eden Uzunoğlu, "İlçemizin sahiline en yakın kemer köprülerimizden biriydi. Herkes tarafından biliniyordu. Buraya gelenler köprünün üzerinde fotoğraf çektiriyordu. Buraya bir güzellik katıyordu. Köprümüz tarihi ve doğal güzelliği ifade ediyordu." diye konuştu.

Uzunoğlu, köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istediklerini kaydetti.

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

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