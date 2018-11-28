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Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

Senoz Vadisi’nde devam eden yol çalışmalarında tarihi taş köprünün ayağı kısmen yıkıldı. Bölge halkı olaya tepkili.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 09:37..
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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi’nde geçtiğimiz aylarda etkili olan aşırı yağışlar yollarda kopmalara neden oldu.

AFETLERE DİRENDİ, İNSANLARA YENİLDİ

Sel ve heyelan nedeniyle; evler hasar gördü, yeni yapılan köprüler bile yıkıldı. Sel sularına direnen tarihi taş köprüler ise ayakta kalmayı başardı.

Doğal afetlere yenilmeyen tarihi taş köprüler, yol çalışmaları sırasında zarar gördü.

Yeşiltepe Köyü’nün girişinde bulunan ve Senoz Vadisi’nin güzelliğine güzellik katan tarihi taş köprünün ayağı, dikkatsiz çalışmalar sonucu yıkıldı.

HALK TEPKİLİ

Bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanan çalışmayla ilgili henüz resmi makamlarda bir açıklama gelmedi.

Bölgedeki tarihi zenginliklere yol uğruna verilen zarar, yürekleri sızlattı.

Özellikle yaz aylarında bölgeye giden turistlerin hayran kaldığı köprüde oluşan hasarın nasıl giderileceği merak konusu.

Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

ESKİ HALİ

Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

Rize’de yol yaparken tarihi köprüye zarar verildi

 

 

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