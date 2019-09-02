1 Rize'deki fırtına çatıyı uçurdu Çayeli ilçesinde etkili olan fırtına bir evin çatısının uçmasına neden olurken, 4 araç da zarar gördü.

2 Şeyma Subaşı, Melisa'yı okula bıraktı Kızı Melisa'yı okula gönderen Şeyma Subaşı, o sıralarda çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Yeni adli yıl başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da adli yıl açılış töreninde konuşuyor.

4 Eşinizin mutlu olmadığını gösteren 9 ince işaret Bir şeyin yanlış olup olmadığından emin olmak için başka bir kişinin aklını okumak imkansız olsa da artık ilişkiden memnun olmadıklarını gösterebilecek, belirli davranış biçimleri vardır.

5 Anne sincap yavrularını korumak için yılana kafa tuttu Hayvanlar aleminin en sevimli ve en ürkütücü iki hayvanı karşıya karşıya geldi. Mücadeleyi güçsüz olan kazandı.

6 Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu Sahte içki üretilen bir apartmanın son katında, imalatta kullanılan kazanların genleşmesi sonucu patlamayla birlikte yangın çıktı.