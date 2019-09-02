taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.3849
Altın
1522
Borsa
97654.17
Gram Altın
284.461

Rize'deki fırtına çatıyı uçurdu

Çayeli ilçesinde etkili olan fırtına bir evin çatısının uçmasına neden olurken, 4 araç da zarar gördü.

İHA | 02.09.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rize’nin Çayeli ilçesinde, bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir binanın çatısı uçarken, uçan çatının parçaları park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Gürültü üzerine panikle dışarı çıkan vatandaşlar, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı.

Rize'deki fırtına çatıyı uçurdu

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

4 aracın hasar gördüğü olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

186
Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi

90
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

62
Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

32
Kelly Brook yine Bodrum'da

Kelly Brook yine Bodrum'da

38
Türkiye'de transfer dönemi bitiyor

Türkiye'de transfer dönemi bitiyor

14
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir